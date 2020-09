L’international français Maxime Mermoz a annoncé à l’âge de 34 ans sa retraite sportive ce samedi sur beIN Sports.

Dans sa carrière, Maxime Mermoz aura décroché de nombreux trophées, dont 3 coupe d’Europe remportées avec Toulon en 2013, 2014 et 2015, ainsi que 4 titres de champion de France. Arrivé en fin de contrat avec Toulouse ce été, Mermoz a décidé d’arrêter la compétition et annoncé son projet d’aider l’Algérie, pays d’origine de sa mère, à se qualifier pour le Mondial- qui se tiendra en France en 2023. “J’ai envie de les aider, que ce soit sportivement ou autrement. J’ai déjà des contacts noués avec la direction (de la Fédération) et je veux vraiment les aider à aller à cette Coupe du monde“.