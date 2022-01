L’Union Bordeaux-Bègles vient d’annoncer une mauvaise nouvelle avec quatre cas de Covid-19 au sein de son effectif.

Ce mardi soir, c’est même l’entraineur de l’équipe Christophe Urios qui a annoncé quatre cas de Covid-19 au sein de son groupe parmi les joueurs qui ont gagné à Brive le week-end dernier. Deux d’entre eux ont été testés positifs ce lundi et deux autres il y a quelques heures. Le club devrait faire de nouveaux tests pour le reste de l’effectif afin d’en savoir plus et éventuellement découvrir de nouveaux cas pour la suite de la saison et le match face aux Scarlets en Coupe d’Europe. « Les deux premiers (testés lundi) peuvent rentrer samedi pour la mise en place et les deux derniers ne peuvent venir que pour le match. Mais ce n’est pas facile, on va voir », a ajouté Urios qui doit communiquer la composition de son équipe jeudi.