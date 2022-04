L’entraîneur du LOU rugby Pierre Mignoni a envoyé un message très clair à ses hommes pour la fin de la saison.

Après la victoire face à Brive ce week-end, le coach des Lyonnais est revenu sur cette performance et il fait passer un message à ses joueurs. « On savait que ce championnat n’était pas simple. Il est clair qu’il n’y aura pas de place pour les faibles. Il y aura peut-être des égalités. Ça va se jouer au goal-average particulier. On peut imaginer plein de choses mais quand on regarde le classement, ça peut se jouer avec des égalités. Aujourd’hui, nous sommes dans le top 6, nous avons d’ailleurs quasiment toujours été dans ces places. Nous n’en sommes sortis qu’après le dernier match. Nous y revenons, il reste trois matchs. Il faut tout donner. Ce qui m’importe c’est que cette équipe croit en elle. » Indique Mignoni qui prépare le sprint final et espère voir le LOU se qualifier pour la deuxième partie du championnat.