Très belle victoire 32 à 18 pour l’Irlande ce soir face au XV d’Angleterre. Les Anglais subissent un nouveau revers après leur victoire très contestée contre le XV de France.

Ce samedi, les Irlandais ont battu le XV de la Rose avec un succès et deux essais transformés par Jonathan Sexton. Deux essais signés Conan et Earls qui permettent aux XV du trèfle de décrocher un nouveau succès face au voisin britannique. L’Irlande l’emporte donc 32 à 18 et se retrouve deuxième du tournoi des six nations avec trois victoires et 2 défaites. Seul le Pays de Galles et la France peuvent maintenant remporter la compétition.