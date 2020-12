L’ancien joueur international de rugby Jean-Pierre Lux, qui a présidé pendant quinze ans l’ERC qui gérait les Coupes d’Europe, est décédé à 74 ans. Le président de la Fédération Française de rugby, qui a annoncé la nouvelle, lui a rendu un vibrant hommage.

« J’apprends le décès de Jean-Pierre Lux. Homme d’engagement, il a porté à 47 reprises le maillot du XV de France. Président de l’European RugbyCup,

membre du Comité Directeur de la LNR, c’était aussi un grand dirigeant. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches« , a tweeté Bernard Laporte.

Jean-Pierre Lux, originaire de Tyrosse (Landes) a atteind la finale du championnat de France avec Dax en 1973. Il a également été international à 47 reprises de 1967 à 1975, vainqueur du Grand Chelem en 1968, et a inscrit 12 essais avec les Bleus.

En plus de présider l’ERC, l’organisateur des Coupes d’Europe de rugby de 1999 à 2014, Jean-Pierre Lux a également été membre du Comité de la LNR de 1998 à 2012 et enfin au sein de la FFR de 2012 à 2016. La Ligue a salué la mémoire de « l’un des grands artisans du développement du rugby professionnel français et européen », dans un communiqué.