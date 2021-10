C’était dans les tuyaux depuis quelques heures et c’est désormais officiel pour Franck Azéma qui devient le nouvel entraîneur du RC Toulon.

Actuellement en grande difficulté depuis le début du championnat avec une place d’avant-dernier avec la bagatelle de 12 points en 8 journées, le RC Toulon a trouvé son nouveau coach. Il s’agit de Franck Azéma qui aura pour mission de relever le RCT. Ancien technicien de l’ASM Clermont-Auvergne, il remplace Patrice Collazo licencié il y a quelques heures. « Je suis très heureux d’accueillir Franck Azéma, manager de grande qualité, doté d’une expérience importante du rugby français. Il a démontré ses compétences et obtenu des résultats probants durant ses années passées à l’ASM Clermont-Auvergne et à l’USA Perpignan. Notre ambition commune sera de retrouver très vite le chemin de la victoire et du succès, en Top 14 comme en Coupe d’Europe, » a commenté le président varois Bernard Lemaître dans le communiqué du club. Sacré champion de France avec les Jaunards en 2017, il va pouvoir apporter son expérience.