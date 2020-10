Sans même avoir à disputer leur dernier match du Tournoi des Six Nation féminin, les Anglaises sont assurées d’être sacrés championnes. Elles remportent le trophée pour deuxième année consécutive.

L’Angleterre est assurée de remporter le Tournoi des six nations dames pour la deuxième année de suite après le match nul (13-13) concédé par la France, deuxième, dimanche au Scotstoun Stadium à Glasgow contre l’Ecosse pour la 4e journée. Les Anglaises, avec 19 points, sont hors de portée de la France et de l’Irlande, 2e et 3e avec le même nombre de points : 13. Elles iront donc affronter les Italiennes le 1er novembre, dans le cadre de la 5e et dernière journée, sans pression.

Le suspense par contre demeure pour la place finale de deuxième, qui reviendra à l’Irlande ou à la France, opposées le 1er novembre en Irlande après l’inversion de l’affiche en raison de la pandémie de Covid-19.