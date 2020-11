Le monde du sport est en deuil. Christophe Dominici, légende du rugby français, s’est éteint à 48 ans. Dans l’univers de l’Ovalie, les hommages commencent à pleuvoir de toutes parts. Sur les réseaux sociaux, les All Blacks ont salué l’immense carrière de l’ancien ailier du XV de France.

Le sport français et le rugby viennent de perdre ce mardi une de ses légendes. Christophe Dominici s’en est allé aujourd’hui à 48 ans. Un choc terrible pour le monde de l’Ovalie. Depuis que la nouvelle s’est répandue, les hommages à l’ancien joueur du Stade Français ne cessent d’abonder sur les réseaux sociaux. Un des plus beaux provient des All Blacks en personne. Sur leur page Facebook, l’équipe néo-zélandaise a eu des mots émouvants pour leur bourreau de 1999.

« Small in stature but a titan on the field, Christophe Dominici we will never forget you. Rest In Peace dear friend. » soit littéralement « Petit par la carrure mais un titan sur le terrain, nous ne t’oublierons jamais Christophe Dominici. Repose en paix cher ami ».

Vibrant hommage.

Small in stature but a titan on the field, Christophe Dominici we will never forget you. Rest In Peace dear friend. 🖤🇫🇷 Publiée par All Blacks sur Mardi 24 novembre 2020