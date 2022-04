Récent vainqueur du Tournoi des Six Nations et du Grand Chelem avec le XV de France, Melvyn Jaminet va donner une toute autre perspective à sa carrière.

Star de l’USAP Perpignan, il a annoncé son départ en fin de saison pour le mythique club du Stade Toulousain. Jaminet a profité d’un passage dans le late rugby club sur ‘Canal Plus’ pour s’exprimer sur son avenir et officialiser sa venue à Toulouse dès la saison prochaine. « C’est un choix qui a fait beaucoup parler et je vais pouvoir en parler ce soir. J’ai pris la décision de partir à Toulouse pour les trois prochaines saisons. Ce n’était pas un choix facile (…) (L’USAP) c’est un club qui compte pour moi, qui m’a fait monter très haut« , a expliqué Jaminet 22 ans qui espère passer un cap avec sa future équipe. « Le fait de passer par Perpignan qui m’a donné cette opportunité de jouer professionnel puis d’arriver en équipe de France et là, de pouvoir signer à Toulouse la saison prochaine, forcément c’est une évolution. J’ai envie aussi d’évoluer dans ma carrière et je pense que cela passera par le Stade Toulousain. » Il lui reste quatre matchs avant la fin de la saison pour sauver l’USAP en Top 14 et partir sur une totale réussite…