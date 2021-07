Défaite 23 à 21 pour le XV de France ce mercredi matin face aux Wallabies du XV d’Australie dans un test match, autrement dit match de préparation.

Les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés de deux petits points 23 à 21 et dans les dernières minutes de la rencontre. Les locaux ont arraché la victoire sur une pénalité et l’emportent face aux Bleus dans le premier des trois tests-matchs. La France a inscrit deux essais, tout comme son adversaire malgré avoir mené 15 à 0 avant de se faire reprendre. Les deux autres duels Australie-France sont prévus mardi à Melbourne et le 17 juillet à Brisbane.