Vainqueur surprise hier après-midi en test-match face à l’Australie, le XV de France intègre ainsi le top 5 du classement général.

Ce mercredi « World rugby » a publié son nouveau classement des meilleures nations du monde et le XV de France pointe désormais à la cinquième place, alors que l’Australie se retrouve relégués à deux longueurs en septième position. Un classement toujours dominé par l’Afrique du Sud devant la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre. Derrière les Bleus on retrouve l’Irlande et le Pays de Galles.