Grosse recrue à venir au RC Toulon avec la future signature de Cheslin Kolbe en provenance du Stade Toulousain.

Ce vendredi, le RCT a annoncé la signature du champion du monde sud-africain qui arrive en provenance du Stade Toulousain. « Le RCT est très heureux d’annoncer l’arrivée sur la Rade du Champion du Monde, d’Europe et de France en titre, Cheslin Kolbe », a expliqué le club varois sur son compte Twitter, précisant que le Sud-Africain s’était engagé pour trois saisons. De son côté, l’ailier de 27 ans est satisfait de ce choix comme il l’a précisé. « Le moment est venu pour moi de dire au revoir à l’un des plus grands chapitres de mon histoire. J’espère que vous comprenez que la décision de m’installer à Toulon n’a pas été facile à prendre. Je tiens à exprimer la plus grande gratitude à toute la communauté toulousaine », a de son côté écrit le joueur sur Twitter.