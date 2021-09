Bonne nouvelle pour le Racing 92 qui prolonge deux de ses joueurs avec le talonneur Camille Chat et le centre Henry Chavancy.

Camille Chat et Henry Chavancy ont prolongé leurs contrats ce vendredi soir avec le Racing 92 comme l’a précisé le club francilien via ses réseaux sociaux. On ne connaît pour le moment pas la durée du contrat des deux hommes qui ont déjà évolué avec le XV de France. Pour le moment, les joueurs de Laurent Travers pointent à la deuxième place du Top 14 et se déplacent samedi dans le pays Basque pour affronter le Biarritz Olympique dans le cadre de la troisième journée.