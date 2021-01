Défaite sévère 31 à 9 pour le LOU ce dimanche soir face à l’Union Bordeaux Bègles à l’extérieur dans cette 10e journée de Top 14.

Union Bordeaux Bègles – LOU rugby 31-9 : les Lyonnais sont tombés sur bien plus forts à savoir l’Union Bordeaux Bègles qui a inscrit 4 essais transformés durant la partie plus une pénalité. En face, le LOU a coulé avec seulement trois petites pénalités et ne décroche même pas le point de bonus défensif. Un match à oublier pour les hommes de Pierre Mignoni qui restent quatrièmes avec 34 points, avec une longueur d’avance sur l’adversaire du soir qui se retrouve au septième rang.