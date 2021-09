Robert Baxter, entraîneur des Exeter Chiefs, l’équipe anglaise de rugby, s’est montré très réservé sur l’intérêt et les chances d’aboutir pour le projet, à l’été 2022, d’une nouvelle compétition internationale de rugby… à 12.

Mardi dernier, une société privée baptisée World 12s avait présenté ce nouveau format. Elle souhaite réunir, en août-septembre 2022, 192 des meilleurs joueurs mondiaux et les répartir dans huit franchises. Ces équipes disputeront des matches de deux fois 15 minutes, avec seulement six avants et six arrières, et en adoptant une version simplifiée, notamment en mêlée, des règles du XV. « Ces gens (les organisateurs) vont offrir, je suppose, beaucoup d’argent pour essayer d’attirer (les joueurs qui) vont devoir demander à être libérés de leurs obligations contractuelles », a relevé Robert Baxter sur le site internet de son club. « La plupart d’entre eux sont sous contrat pour les 12 mois de l’année et cela ne marchera pas s’ils ne sont pas libérés », a-t-il poursuivi, prédisant « beaucoup de réunions houleuses et de problèmes avant que ça puisse se concrétiser ».

Le format de matches en 30 minutes le laisse tout aussi sceptique : « Je vois bien pourquoi la forme condensée marche pour le cricket, parce qu’on change totalement le contexte dans lequel on assiste au match – on sort pour la soirée -, mais le rugby n’a pas besoin de changer cela, donc je ne vois pas quel public nouveau cela attirera. Je ne pense pas que ce sera aussi séduisant que les gens ont l’air de le penser », a-t-il conclu.