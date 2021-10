Victoire pour l’Australie ce samedi 32 à 23 contre le Japon en test-match (match amical de préparation) du côté de Oita.

Les Australiens ont remporté un succès important dans leur préparation ce samedi matin. Les Wallabies ont marqué quatre essais par l’intermédiaire de Tom Wright, Jordan Petaia, Taniela Tupou et Rob Leota face à une équipe nippone qui termine avec deux essais de son côté. Victoire importante avant d’entamer la tournée européenne et des matchs face à l’Ecosse, l’Angleterre et le Pays de Galles.