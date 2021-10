Les Rochelais, irréguliers depuis le début de saison, ont remporté samedi une victoire poussive mais capitale à Brive (8-6) dans un match de la 7e journée de Top 14 d’une extrême pauvreté technique.

Jonathan Danty (centre de La Rochelle, vainqueur 8-6 à Brive): « Ca a été un match très dur, face à une bonne défense. Il y a encore du boulot, on est loin de notre meilleur niveau. On savait que Brive avait du retard sur les zones de soutien, on a su en profiter pour les pousser à la faute dans ce secteur. On ne va pas fanfaronner, mais on peut dire que notre saison est lancée »

Sébastien Boboul (co-entraîneur de La Rochelle): « On savait que Brive allait vendre chèrement sa peau et que ça allait s’ouvrir en fin de match. On est content mais il y a un gros match à Toulon la semaine prochaine. Le tournant du match, c’est quand Brive ne marque pas à 15 contre 13. Maintenant, on cherche de la constance ».

AVEC AFP