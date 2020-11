Jono Gibbes n’a pas cherché des excuses après la défaite de La Rochelle contre le Stade Français Paris.

Après la lourde défaite sur la pelouse du Stade Français Paris (35-13), le manager de La Rochelle a livré son analyse de la rencontre. « On a manqué d’énergie ce soir. On a joué contre une équipe qui avait de l’enthousiasme et de la vitesse et on est passé à côté pendant 80 minutes. C’est une grosse déception, mais c’est la réalité, il n’y a aucune excuse. On a sept jours pour préparer le match à Marcel-Deflandre (contre le Racing 92, dimanche, NDLR), il faut être prêts pour ça. Il faut analyser cette défaite, mais c’est le rôle des entraîneurs de donner des solutions aux joueurs. On va chercher », a indiqué Jono Gibbes.