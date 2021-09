Les dirigeants du Rugby Championship se sont excusés lundi auprès de l’équipe d’Argentine, furieuse de l’omission de Julian Montoya sur une photo des capitaines des quatre équipes participant au tournoi.

Le talonneur et capitaine des Pumas était le seul absent vendredi sur la photo promotionnelle rassemblant ses homologues de l’Australie (Michael Hooper), la Nouvelle-Zélande (Ardie Savea) et l’Afrique du Sud (Siya Kolisi) autour du trophée de cette compétition rassemblant les quatre meilleures nations de l’hémisphère Sud. L’équipe argentine n’était pas encore arrivée à Townsville, dans le nord-est de l’Australie, où se déroulait la 5e journée de la compétition, dont les précédents matches avaient eu lieu plus au Sud à Gold Coast. L’entraîneur des Pumas Mario Ledesma, hors de lui, a dénoncé samedi cette initiative « irrespectueuse » qui « fait très mal » à son équipe et son pays. « Nous demandons seulement d’être traités équitablement et avec respect et dans ce cas, on ne l’a pas été », a déclaré l’ancien talonneur.

« Les équipes de la Sanzaar et de Rugby Australia s’excusent auprès de l’équipe argentine pour cette erreur qui a conduit à la publication dans les médias d’une photo qui ne représentait pas le Rugby Championship, car il manquait l’Argentine », ont répondu les organisateurs dans un communiqué. La Sanzaar, l’instance qui gère le tournoi, a ajouté vouloir « remercier les Argentins pour leur engagement sans faille dans le Rugby Championship, notamment en ayant accepté de jouer tous leurs matches à l’extérieur depuis deux ans ». L’an dernier, le tournoi s’était déroulé sans l’Afrique du Sud et l’ensemble des rencontres avait eu lieu en Australie, en raison des restrictions sur les voyages, liées au Covid-19. Pour la même raison, les quatre dernières journées du tournoi se tiennent cette année dans l’Etat du Queensland, en Australie.