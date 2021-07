Une Coupe de France pour donner davantage de temps de jeu aux joueuses de l’élite : le comité directeur de la Fédération française de rugby (FFR) a validé la création de cette compétition, a annoncé jeudi l’instance.

« Cette compétition permet de maintenir l’activité de l’Elite 1 pendant la trêve internationale et donc pendant l’arrêt du Championnat. Il s’agira donc de supprimer l’actuelle Coupe de France à X pour la remplacer par une Coupe de France à XV », a expliqué la FFR dans un communiqué.

Le comité directeur a aussi avalisé le projet de réforme des compétitions masculines, à compter de la saison 2022-2023, avec un changement pour la Fédérale 1 (4e division) qui deviendra semi-professionnelle et sera rebaptisée Nationale 2 (24 clubs). La Nationale, 3e division semi-professionnelle initiée cette saison, restera à 14 clubs. « Cet ajustement, nécessaire après la création de la division Nationale pour répondre au besoin de reconnaissance du statut semi-professionnel des clubs évoluant en première division fédérale, a aussi pour but d’harmoniser et d’uniformiser la construction des compétitions régionales », a souligné la FFR. Les compétitions amateurs seront elles dénommées « 1re division, 2e division… » et ainsi de suite jusqu’à la 6e division.