Le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande samedi à 21h au Stade de France. Aujourd’hui, la séance d’entrainement des Bleus était ouverte à la presse ce qui a permis d’y voir plus clair dans la future composition d’équipe.

Fin de l’association Jalibert-Ntamack. Le demi d’ouverture du Stade Toulousain devrait retrouver son poste de numéro 10 et l’ouvreur bordelais devrait lui glisser sur le banc. L’opposition de ce mercredi à Marcoussis a permis également de voir à l’œuvre la paire de centre Danty-Fickou qui devrait être aligné face aux Blacks ce week-end. Chez les avants, Peato Mauvaka portait la chasuble de titulaire et devrait occuper ce poste suite au forfait de Julien Marchand. Surprise cependant au poste de pilier droit où Mohamed Haouas, titulaire quasiment indiscutable sous l’ère Galthié, n’a ni porté la chasuble de titulaire, qui était sur les épaules de Uini Atonio, ni celle de remplaçant, portée par Demba Bamba. Cameron Woki devrait être reconduit au poste de deuxième ligne comme face à la Géorgie mais avec Paul Willemse. La troisième ligne devrait être formée par François Cros, Anthony Jelonch et Grégory Alldritt.

Composition probable du XV de France: Jaminet – Penaud, Fickou, Danty, Villière – (o) Ntamack, (m) Dupont (cap.) – Jelonch, Alldritt, Cros – Willemse, Woki – Atonio, Mauvaka, Baille