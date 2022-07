Pour le premier test-match de sa tournée estivale, le XV de France a défié le Japon pour sa tournée estivale. Handicapés par plusieurs cas de Covid, les Japonais ont fait forte impression en résistant aux Bleus en première période, (13-13), avant de craquer lors du second acte, (23-42). Une belle victoire française les hommes de Fabien Galthié qui enchaîne un neuvième succès consécutif.

Pour sa tournée estivale, le XV de France s’est retrouvé opposé au Japon sous un dôme d’humidité. Après avoir ouvert la marque d’entrée grâce à un essai de Damien Penaud, la France a mené d’entrée avant d’être dépassée par son adversaire, des pénalités et un essai signé Tatafu. S’en est suivi un duel de pénalités avec de nombreux manqués qui ont abouti à un score nul à la pause, (13-13).

En seconde période, les hommes de Fabien Galthié frappe d’entrée avec un essai transformé de Lebel avant que Damien Penaud, Moefana et Bourgarit enchaînent. Les Japonais ont craqué et n’ont pu résister aux assauts français avant de sauver l’honneur lors des ultimes minutes et une réalisation transformée signée Fifita (83′). Une victoire (23-42) qui allonge la série française à 9 succès consécutifs.

Japon – France : 23-42