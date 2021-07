La Nouvelle-Zélande, face aux Fidji, et les Lions britanniques et irlandais, contre la franchise sud-africaine des Sharks, ont enchaîné samedi de nouveaux succès, tandis que le Pays de Galles et l’Argentine ont fait match nul à Cardiff.

Diminué par l’absence de la plupart de ses cadres, retenus avec les Lions, le Pays de Galles a arraché le nul à domicile contre l’Argentine (20-20), qui a évolué en infériorité numérique dès la 29e minute après l’exclusion de l’arrière de Toulouse Juan Cruz Mallia pour un placage haut. Grâce à deux essais de joueurs évoluant en France, Pablo Matera (Stade français) et Jeronimo de la Fuente (Perpignan), les Pumas ont longtemps fait la course en tête, mais plusieurs échecs face aux perches ont laissé les Gallois dans la course.

Elle aussi privée de ses meilleurs éléments, l’Angleterre a tout de même étrillé le Canada (70-14) en inscrivant dix essais, dont deux triplés du jeune ailier Adam Radwan, pour sa première sélection, et du talonneur Jamie Blamire.

Résultats des test-matches du jour :

Nouvelle-Zélande – Fidji 57-23

Pays de Galles – Argentine 20-20

Angleterre – Canada 70-14

Bulls – Lions britanniques et irlandais 31-71