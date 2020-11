Le deuxième ligne du XV de France était en conférence de presse ce mercredi pour évoquer la rencontre face aux Fidji dans le cadre de l’Autumn Nations Cup, dimanche.

« Ca va être brutal, c’est sûr. Il y a de gros joueurs, ils sont costauds, ils vont vite… On ne sait pas trop ce qu’ils vont faire: ils ont changé de coach. On ne sait pas trop comment ils vont faire en touche, en mêlée, on ne sait jamais à quoi s’attendre », a déclaré Bernard Le Roux. « On s’est bien préparés, on respecte cette équipe. La France a perdu le dernier match contre les Fidji (21-14 en 2018). Ca va être un bon défi, il me tarde », a-t-il ajouté.

Rappelons que le XV de France reste sur des victoires face pays de Galles (38-21) et à l’Irlande (35-27), dans le Tournoi des Six Nations.