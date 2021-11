Ce samedi soir à 21h la France reçoit la Nouvelle-Zélande pour le dernier match de sa tournée d’Automne. Les deux équipes ont joué ce week-end et leurs rencontres ont laissé des traces.

Enorme coup dur pour les Bleus. Julien Marchand, talonneur du Stade Toulousain et titulaire indiscutable en équipe de France, est sorti blessé en première mi-temps face à la Géorgie hier (41-15). Le staff avait alors annoncé que sa sortie, pour une douleur aux côtes, était plus une précaution qu’autre chose. Mais ce midi le staff du Fabien Galthier a annoncé son forfait pour le choc face aux All Blacks. Il devrait être remplacé au poste de talonneur par son coéquipier en club Peato Mauvaka qui a effectué des entrées convaincantes lors des deux premiers tests. Toujours du côté des tricolores, cette fois-ci rien d’officiel mais Sekou Macalou est lui incertain. Le troisième ligne du Stade Français va passer une IRM cet après-midi selon les informations de Rugbyrama. Blessé à un pied, il pourrait manquer le match face aux Néo-Zélandais.

Les All Blacks ont eux aussi un forfait suite à leur rugueux match et leur défaite (29-20) face aux Irlandais. Le centre Anton Lienert-Brown, qui s’est luxé une épaule, ne jouera pas face aux Bleus samedi soir prochain. C’est une pièce maîtresse de l’attaque des néo-zélandais. Autre joueur important, Beauden Barrett, lui sorti sur commotion pourrait être absent face aux tricolores. « Il est sous observation pendant 48 heures », a déclaré Ian Foster, son sélectionneur.