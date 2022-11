Le 12 novembre, à l’Orange Vélodrome de Marseille, l’Équipe de France de rugby va défier les Champions du Monde en titre, l’Afrique du Sud. Fabien Galthié, le coach des Bleus est prêt à imposer son rugby aux Springboks.

La France continue de se préparer à sa Coupe du Monde 2023 à domicile ! Ce samedi 12 novembre, les Bleus reçoivent l’Afrique du Sud à l’Orange Vélodrome de Marseille. C’est la seule équipe majeure que l’équipe de France n’a jamais affrontée depuis que Fabien Galthié a pris la main. Le technicien français est pris à relever le défi des Springboks, une équipe qu’il admire, On la suit depuis la dernière Coupe du monde. On a notamment eu en avant-première un documentaire qui raconte leur histoire, « Chasing the Sun », en 2020, tous les soirs on venait dans l’auditorium pour regarder deux épisodes. Ils nous ont émus, nous ont fait vibrer. Quelle histoire magnifique que cette équipe qui s’est reconstruite autour de Rassie Erasmus en 2018 et autour de ces hommes qui sont allés chercher un titre mondial que personne ne leur donnait ! Depuis maintenant trois saisons, ils se promènent avec ce titre de champion du monde. Imaginez-vous donc la joie et le bonheur que représente ce défi à Marseille, en France. Je connais bien Rassie Erasmus, nous avons un grand respect pour cette sélection, pour ce qu’elle a fait et qu’elle fait encore. Dans notre histoire, nous avons joué l’Angleterre en février 2020, la Nouvelle-Zélande en novembre 2021 et il y a maintenant ce rendez-vous de samedi. C’est une équipe qui cherche à avancer quoi qu’il arrive, avec ou sans le ballon. Ils ont une défense qui se jette sur l’adversaire de la 1ère à la 80e minute. C’est en partie grâce à ce harcèlement permanent qu’ils ont été champions du monde. Ce sont des magnifiques joueurs de rugby, des magnifiques combattants, mais nous sommes prêts à relever ce défi.“, a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse.