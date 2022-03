Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a confirmé sa prolongation de contrat imminente à la tête de l’équipe nationale après avoir remporté le tournoi des Six Nations et le Grand Chelem samedi dernier.

Ce mercredi le sélectionneur du XV de France était en conférence de presse afin de répondre aux différentes questions des médias et notamment sa prolongation de contrat jusqu’en 2027. « Bernard Laporte a annoncé la veille du France – Angleterre (25-13) qu’il me prolongeait pour quatre ans, je vous le confirme. Il me l’a annoncé un quart d’heure avant de le dire à tout le monde. C’est un projet, pas seulement un contrat. Je remercie Bernard Laporte, il y a trois ans, jour pour jour, il est venu me chercher à Toulon pour me proposer ce challenge. » A expliqué l’ancien consultant de France télévision qui va poursuivre son aventure.

Avant de poursuivre : « C’est quelque chose qui avait déjà été évoqué après les All Blacks (40-25). Moi, je n’étais pas pressé. Je vis très bien la situation, je suis très heureux et très honoré qu’il ait pris soin de l’annoncer et de le partager. Je le remercie pour sa confiance, pour son estime. J’ai vu évoluer Bernard, c’était mon coach, il m’a désigné capitaine. C’est un grand président. » A terminé celui qui dirigera la France l’année prochaine lors de la Coupe du monde 2023 sur le sol français.