Entraîneur du Montpellier Hérault rugby Philippe Saint-André est revenu sur la victoire et la qualification de son équipe pour la finale du Top 14 ce samedi soir.

« Je suis heureux pour le club, les joueurs et le président qui a beaucoup donné. Après, on a juste gagné une demi-finale, on a gagné le droit d’aller au Stade de France. On est à quatre-vingt minutes d’une chose qui n’est jamais arrivé dans ce club, c’est de ramener le bouclier de Brennus à la maison. Mais les Castrais ont plus l’habitude que nous, on sait que ce sera très dur, très compliqué mais je pense qu’aujourd’hui on a pas volé notre victoire. » Explique-t-il. Vendredi soir, en finale, le MHR défiera le Castres Olympique pour décrocher le titre de champion de France.