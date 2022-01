Le Tournoi des Six Nations débutera le 5 février, et pour l’instant les organisateurs s’attendent à voir des matchs se dérouler avec un nombre de spectateurs limité, voire à huit clos.

Des matchs dans des stades vides, c’est ce que redoutent les organisateurs du Tournoi des Six Nations. Car actuellement, des restrictions de spectateurs pour les événements sportifs en extérieur ont été mises en place dans de nombreux pays participant au tournoi, comme la jauge des 5000 spectateurs maximum en France ou bien celle des 500 en Écosse. Au Pays de Galles, les rencontres doivent même se jouer à huit clos.

De ce fait, l’incertitude sur la présence ou non de spectateurs lors du Tournoi des Six Nations demeure. Les organisateurs excluent pour l’instant l’éventualité de reporter les matchs, et espèrent alors qu’il n’y aura plus de restrictions début février.