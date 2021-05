Vainqueur de Montpellier (57-9), l’UBB a fait un grand pas vers la qualification en phase finale du Top 14.

« Il fallait gagner ce match, on avait évidemment imaginé le gagner avec le bonus même s’il ne faut jamais le dire. Le groupe a été sérieux, on n’a pas été flamboyant ni incroyable et je trouve que c’est une preuve que l’on avance dans des matches pas faciles à aborder. Finalement on a gardé le tempo. La mission était de prendre 18 points en quatre matches. Il me semblait qu’avec 18 points, on ne serait pas loin d’être qualifié et après on avait deux cartouches derrière, Toulon et la réception de Toulouse. On a fait 19 points, on n’est pas encore qualifié, on peut l’être dès vendredi soir sans jouer. On va se poser et on va voir. Mais l’appétit vient en mangeant. Il faut bien gérer ce match à Toulon qui est une échéance capitale pour eux. S’ils ne nous battent pas, ils ne se qualifieront pas », a indiqué l’entraîneur bordelais, Christophe Urios.