« Le carton rouge est logique. C’est un fait de jeu mais je ne pense pas qu’il y ait de contestation, c’est logique. Ça les a peut-être galvanisés ensuite. On se l’était dit avant le match: si on a une dernière opportunité, on voulait aller chercher la gagne. A 50 mètres, en coin, elle était compliquée, cette pénalité. On regrette rien. Cette dernière action ne se finit pas comme on veut mais je suis fier des gars, de l’équipe. Je suis un capitaine heureux, ce soir. Malgré la défaite. On a passé une aventure extraordinaire: on a créé des liens énormes. Certains joueurs que je ne connaissais pas avant sont des amis maintenant. C’est que du positif. » A-t-il expliqué après la rencontre qui s’est disputée en Australie à Brisbane.