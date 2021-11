Pour aligner Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, le staff du XV de France positionnerait le Toulousain au poste de premier centre.

Qui choisir entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack ? Les deux demi d’ouverture français sont en concurrence depuis quelques années avec le XV de France. Quand l’un joue l’autre est sur le banc mais pour la première fois le staff tricolore pourrait aligner les deux numéro 10 ensemble sur le terrain. En effet, depuis le début de la semaine d’entrainement à Marcoussis ils sont associés. Le Bordelais en demi d’ouverture et le Toulousain au poste de premier centre, en 12.

« (Ntamack) c’est un joueur de qualité. Les joueurs de haut niveau s’adaptent et en l’occurrence il est en train de s’adapter à ce poste-là. Il a une belle vision du jeu étant donné son poste et sa formation à l’ouverture, un jeu au pied intéressant aussi pour soulager le demi d’ouverture » analyse Jonathan Danty. Selon lui, faire jouer Ntamack au centre serait aussi « très intéressant pour les avants » qui auraient alors « trois voix à entendre sur le terrain » pour les guider, avec Jalibert à l’ouverture mais aussi le demi de mêlée et néocapitaine Antoine Dupont.