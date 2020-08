L’équipe nationale de rugby du Japon, qui devait venir en Europe à l’automne, a renoncé en raison de la pandémie, a annoncé l’AFP ce jeudi.

Les Cherry Blossoms, équipe surprise de la Coupe du monde 2019 où elle avait atteint les quarts de finale, devaient participer à une nouvelle et éphémère compétition avec les équipes du Tournoi des six nations et les Fidji. Le Japon était placé dans le groupe de la France, de l’Ecosse et de l’Italie dans ce “Tournoi des huit nations”, censé être disputé entre le 14 novembre et le 5 novembre. Selon la presse locale, la fédération nippone aurait reculé devant l’évolution des conditions sanitaires. Le Japon a récemment limité l’entrée des étrangers dans le pays, compliquant ainsi le retour de l’encadrement des Cherry Blossoms, dont le sélectionneur néo-zélandais Jamie Joseph.