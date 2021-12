Castres s’est incliné ce samedi contre le Munster, sur le score de 19 à 13, lors de la 2e journée de Coupe d’Europe de rugby. Une défaite difficile à encaisser pour les Français alors que du côté du Munster, on savoure. L’entraîneur Johann van Graan a néanmoins reconnu des difficultés.

« On est très contents de cette victoire, d’avoir neuf points après deux matches. C’était une victoire moche, ce n’était pas un cadeau pour les yeux mais on a la chance d’avoir pu jouer devant nos fans », a-t-il d’abord déclaré en conférence de presse.

« Ce n’est pas la performance qu’on voulait. On en a parlé après, dans les vestiaires, on a des joueurs qui sont encore à l’isolement, d’autres qui vont bientôt sortir. C’était le premier match pour certains en sept ou huit, voire neuf, semaines. Ca a été une période compliquée mais on aurait pu faire mieux. »