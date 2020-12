Le XV Irlandais a dominé l’Ecosse 31 à 16 ce samedi à Dublin lors de la dernière journée de la Coupe d’automne. Les Irlandais terminent sur la troisième marche du podium devant leur adversaire du jour.

Privé de deux de ses stars Finn Russell et Adam Hastings, l’Ecosse est tombée sur un peu plus fort et voit son objectif de troisième place s’envoler. Dans ce match, les Irlandais ont inscrit 3 essais dont 2 transformés avec un doublé de Earls mais aussi 4 pénalités, dont deux pour Jonathan Sexton. Le XV du trèfle s’est montré plus réaliste et a stoppé les attaques adverses avec une bonne défense limitant les Ecossais à 16 points. Les vainqueurs du jour terminent donc sur le podium de cette Coupe d’automne, alors que la finale aura lieu ce dimanche entre l’Angleterre et la France.