Brice Dulin a été élu « Joueur de la coupe d’automne des nations » avec plus de 30% des voix, a annoncé il y a quelques jours la Fédération française de rugby.

Le joueur français de 30 ans a en effet été élu meilleur joueur de la compétition par les amateurs de rugby sur les réseaux sociaux. Il figurait dans une liste aux côtés des Aglais Tom Curry et Maro Itoje, et de l’Ecossais Duhan Van der Merwe. « Brice Dulin auteur d’un essai à la 15e minute contre l’Angleterre le 6 décembre, a su livrer un jeu de qualité lors de cette Coupe d’Automne des Nations et mettre son expérience au profit du XV de France masculin« , se félicite la fédération.

Il évolue avec La Rochelle dans le Top 14 et compte 31 sélections avec le Quinze de France.