Selon les informations de RMC Sport, le demi de mêlée de l’ASM Clermont-Auvergne depuis 2009 va quitter les Jaunards à l’issue de la saison. Le Stade Français, le Stade Toulousain et le RC Toulon sont intéressés par l’ancien international français.

Alors qu’il y a une semaine, une prolongation de contrat semblait se profiler pour Morgan Parra à Clermont, RMC Sport indique que le demi de mêlée aux 71 sélections avec le XV de France ne prolongera pas son contrat et quittera l’Auvergne à l’issue de la saison. Une proposition de prolongation lui avait été transmis par les dirigeants clermontois que le joueur de 32 aurait finalement refusé selon le média français. C’est un énorme bouleversement puisque l’ancien de Bourgoin était au club depuis 2009. Morgan Parra est déjà sur les tablettes des cadors du Top 14, toujours selon RMC Sport. Ainsi le Stade Toulousain qui est à la recherche d’une doublure d’Antoine Dupont est intéressé, tout comme le Stade Français et puis récemment le RC Toulon et son nouveau manager Franck Azéma.