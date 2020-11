Le rugbyman français Christophe Dominici, 67 sélections en carrière dans le XV de France, s’est éteint ce mardi, nous apprend Midi Olympique.

On ignore pour l’heure les conditions du décès du célèbre ailier, acteur de la mythique demi-finale du XV de France face aux All Blacks en demi-finale de la Coupe du monde 1999. Il a été retrouvé mort dans le Parc de Saint-Cloud, dans les Hauts de Seine. Selon l’AFP qui a obtenu des informations de sources policières, il serait monté sur le toit d’un bâtiment désaffecté du parc et aurait fait une chute de 10 mètres. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Nanterre.

En club, Christophe Dominici a défendu les couleurs de Toulon (1993-1997), sa ville d’origine, et du Stade français (1997-2008) des années « Guazzini », avec lequel il a conquis cinq titres de champion de France.

Dernièrement, il était impliqué dans un dossier de reprise du club de Béziers aux côtés d’investisseurs émiratis, qui n’avait pas abouti.

Christophe Dominici avait 48 ans.