Les Wasps et Cardiff pour Toulouse, les Glasgow Warriors et Bath pour La Rochelle: les deux clubs français, finalistes de la dernière Coupe d’Europe, ont hérité d’un tirage à leur portée pour l’édition 2022.

La saison précédente avait été en partie tronquée par la pandémie mais n’avait pas empêché le Top 14 de briller avec cinq équipes en quarts de finale puis trois en demies. C’est finalement Toulouse qui avait été sacré pour la cinquième fois de son histoire en dominant les Rochelais (22-17), avant de répéter cette victoire un mois plus tard en finale du championnat de France (18-8).

Pour revenir en finale, à Marseille fin mai, ils devront engranger le maximum de points de leurs doubles confrontations face aux Anglais des Wasps et aux Gallois de Cardiff pour Toulouse, contre les Anglais de Bath et les Ecossais des Glasgow Warriors pour La Rochelle. Un objectif a priori réalisable pour les deux meilleures équipes françaises du moment, à commencer par les Rouge et Noir qui rêvent de devenir la première équipe à conserver son trophée depuis les Saracens, lauréats en 2016 et 2017, la deuxième équipe français après le triplé toulonnais (2013, 2014, 2015). Ce sera autrement plus compliqué pour Montpellier, qui a hérité des Chiefs d’Exeter, champions d’Europe 2020 et deuxièmes du dernier championnat anglais, puis du Leinster, quatre fois champion d’Europe et demi-finaliste 2021.

Poule A

Chapeau 1 : La Rochelle, Exeter, Leinster

Chapeau 2 : Racing, Sale Sharks, Ulster

Chapeau 3 : Clermont, Northampton, Ospreys

Chapeau 4 : Montpellier, Bath, Glasgow

Poule B

Chapeau 1 : Toulouse, Harlequins, Munster

Chapeau 2 : Bordeaux-Bègles, Bristol, Connacht

Chapeau 3 : Stade Français, Leicester Tigers, Scarlets

Chapeau 4 : Castres, Wasps, Cardiff Blues