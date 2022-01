Dans une interview accordée à l’AFP, Thomas Lombard, directeur général du Stade Français, revient sur le début de saison poussif de son équipe et estime que le club parisien « doit de faire beaucoup mieux » notamment en Coupe d’Europe.

Dixième en TOP 14, qualification compromise pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Europe, le début de saison du Stade Français est difficile. Le directeur général, Thomas Lombard estime que son équipe à les moyens de faire beaucoup mieux notamment en Coupe d’Europe: « Même si le match nul concédé sur tapis vert contre Bristol a bien hypothéqué nos chances de qualification. Cela fait partie des aléas du Covid. Les deux défaites sans point montrent l’écart important entre le Challenge européen et la « grande » Coupe d’Europe mais aussi ce qu’il faut faire en terme de densité pour être compétitif sur les deux tableaux. On va tout faire pour se qualifier. On a besoin de gagner parce qu’on a une équipe qui travaille et qui a besoin de valider les efforts par des résultats. Il y a seize équipes qualifiées, je ne sais pas si, avec le nombre de points dont on bénéficiera, on sera encore dans la course. On va faire un match plein,

préparer les échéances qui arrivent, elles sont importantes pour réenclencher une dynamique. On a fait une fin de saison en boulet de canon qui nous a permis de nous qualifier pour le top six. C’était une satisfaction. Cette première moitié de saison nous apprend que rien n’est jamais acquis. Ce n’est pas parce qu’on fait une saison relativement satisfaisante qu’on va faire la même l’année suivante. On a eu un début de championnat un peu compliqué, avec une première défaite à domicile qui nous a marqué psychologiquement. On a eu du mal à s’en remettre (…) On travaille, on se pose des questions, on essaie d’évoluer. Les joueurs aussi ont besoin de se poser des questions. Il reste un peu moins de la moitié des matches à disputer, on est clairement en-dessous des objectifs qu’on s’était fixés. On a les moyens, on se doit de faire beaucoup mieux. Il n’y a pas beaucoup de marge de manoeuvre. »