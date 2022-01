Les champions d’Europe en titre vont essayer de finir de la meilleure des manières leur phase de poule face à Cardiff, samedi à 14h. Mais le Covid-19 va empêcher Toulouse d’aligner sa meilleure équipe.

Le coronavirus n’épargne personne. Si jusqu’à présent le Stade Toulousain était passé à travers les mailles du filet, il semblerait bien que ce ne soit plus le cas. Selon les informations de Rugbyrama, dix nouveaux cas positifs ont été détectés dans les rangs stadistes, staff et joueurs compris. Des absences qui pourraient décimés le quinze de départ des Rouge et Noir samedi face à Cardiff. Plusieurs postes stratégiques et notamment la première ligne seraient fortement touchés. Des nouveaux tests vont être effectués d’ici la rencontre mais les Toulousains vont certainement devoir aligner une équipe fortement remaniée.