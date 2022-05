Quel exploit ! Les joueurs du RC Toulon ont battu ce samedi soir l’équipe des Saracens (25-16) pour se hisser en finale du Challenge Européen, durant laquelle ils retrouveront le LOU, vainqueur de Wasps quelques heures plus tôt, (20-18). Une énorme satisfaction pour le manager général du club varois Franck Azéma, qui n’a pas caché sa joie.

« En face, c’était une équipe dense et si tu ne fais pas jeu égal dans l’engagement physique, ils t’asphyxient, donc c’était important de rivaliser dans ce domaine mais nous ne voulions pas tomber uniquement dans cet affrontement physique. Il fallait donner de l’air au ballon mais nous n’avons pas réussi à suffisamment le faire en première période. Mais les avants ont fait un match énorme. Ce soir, Mayol était en feu. C’est énorme de sentir cette ferveur. L’arrivée au stade, ça file les poils. Je suis un privilégié de vivre ça dans ce vestiaire et c’est pour ça que j’ai toujours fait du rugby. Maintenant, nous allons essayer d’optimiser un maximum la récupération mais quand on est sur le terrain, je sens les garçons impliqués et intenses. »