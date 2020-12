Le XV de France retrouvera les All Blacks et l’Italie dans la poule A de son Mondial 2023. “Ce sera un rendez-vous important pour nous” a expliqué Fabien Galthié après le tirage.

« Les All Blacks, dans notre univers, c’est l’équipe qui est trois fois championne (du monde), qui est toujours présente dans ces grandes compétitions et qui est toujours présente quoi qu’il en soit. C’est une équipe qui perd peu de matches, qui est très compétitive… C’est un mythe », a indiqué le sélectionneur de l’équipe de France.

Avant de poursuivre : « Ce serait tellement excitant, oui, de jouer les All Blacks à domicile pour le premier match. Ce serait fantastique, on adore les All Blacks. Notre équipe sera prête pour ce rendez-vous. Pour un joueur français, disputer une Coupe du monde à domicile est forcément un grand moment et une motivation évidente. Nous serons prêts à jouer notre meilleur rugby, même s’il y aura sans doute un peu de pression. » Les meilleurs moments de la conférence de presse sont à découvrir en vidéo ci-dessous.