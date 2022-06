Au terme d’une intense bataille, le Castres Olympique est venu à bout du Stade Toulousain sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice (24-18).

Le derby du Sud-Ouest entre Castres et Toulouse aura tenu toutes ses promesses ce vendredi en demi-finale de Top 14. Parfaitement lancés dans la rencontre par un essai éclair de Matthis Lebel (2′), les Toulousains sont rentré aux vestiaires avec un petit point d’avance : 10-9. Les Castrais pensaient avoir fait leur retard à la 39′ minute de jeu mais l’essai de Geoffrey Palis a finalement été refusé par l’arbitrage vidéo.

Le CO a finalement dû attendre la percée de Santiago Arata (44′) pour reprendre les commandes du match. Dans la foulée, Toulouse va répondre avec un deuxième essai signé Romain Ntamack (47′). Mais grâce au coup de pied de l’Argentin Urdapilleta, Castres va garder une toute petite longueur d’avance avant d’enterrer les espoirs des Rouges et Noirs en fin de match grâce à un essai de Julien Dumora (77′). Score final 24 à 18 en faveur du CO.

Avec ce succès de prestige face aux champions de France, les Castrais valident leur place en finale du Top 14, où ils retrouveront le vainqueur de l’autre demie (samedi, 21h05) qui opposera Montpellier à l’Union Bordeaux-Bègles.