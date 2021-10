Le jeune rugbymen néo-zélandais de 25 ans Sean Wainui est décédé la nuit dernière suite à un accident de la route.

Le monde du rugby et le rugby néo-zélandais sont en deuil ce lundi matin. Etoile montante du rugby et recordman d’essais sur un seul match en Super Rugby, Sean Wainui a eu un accident de voiture et ce dernier aurait heurté un arbre selon les dernières informations de la police locale. « Le décès de Sean touchera profondément toutes les personnes impliquées dans le rugby, en particulier ses coéquipiers de Bay of Plenty (son équipe en championnat néo-zélandais qu’il avait rejoint en mai dernier) et des Chiefs, nous partageons leur chagrin et leur choc. » A annoncé Mark Robinson, directeur général de la Fédération néo-zélandaise. Wainui était annoncé comme un grand espoir des All Blacks, lui avait quelques sélections avec les moins de 20 ans. Il évoluait au Waikato Chiefs. RIP Sean !!