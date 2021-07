Jean-Pascal Barraque, trois-quarts polyvalent de Clermont et capitaine de l’équipe de France de rugby à VII, a été opéré d’une hernie discale et sera absent trois mois, a annoncé vendredi le joueur sur les réseaux sociaux.

« Hernie discale. A dans 3 mois, merci à tout le monde #operation #coudefigue », a écrit Barraque, 30 ans, sur ses comptes Twitter et Instagram. Le message est accompagné d’une photo du joueur sur son lit d’hôpital. L’international à VII et à XV (1 sélection) va donc manquer le début de saison en Top 14, la première journée étant programmée dans moins de deux mois lors du week-end des 4 et 5 septembre.

Barraque a disputé seize matches et marqué cinq essais cette saison avec Clermont avant de renouer avec l’équipe de France à VII pour tenter de décrocher le dernier billet pour les Jeux de Tokyo (23 juillet – 8 août). Mais les septistes français ont échoué lors de l’ultime tournoi de qualification, en s’inclinant en finale face à l’Irlande le 20 juin à Monaco.