Défait pour la deuxième fois de la saison hier soir (27-18) par le Racing 92, le Stade Toulousain est désormais deuxième du Top 14. Après la rencontre, le capitaine, Alban Placines a reconnu que le jeu au sol toulousain n’était pas assez performant.

« En première période, il y a des coups qu’on ne finit pas. On ne va pas refaire le match, mais si on arrive à être plus propres sur ces fins d’action, on peut espérer autre chose. Comme à Lyon, on a connu des difficultés dans le jeu au sol. Sur les rucks offensifs, on a du mal sur nos premiers soutiens. Est-ce que c’est le synthétique ? On a encore du boulot à faire là-dessus. On essaie de mettre du volume de jeu, mais parfois on est un peu en retard. Après, en attaque, ça a été très positif, on est juste déçus, parce qu’on aurait aimé prendre un petit point de bonus », déclare le troisième ligne du Stade Toulousain.