La France domine le rugby mondial féminin. World Rugby a dévoilé aujourd’hui son équipe type de l’année 2021 où figurent six françaises.

Avec six éléments la France est la nation la plus représentée de la ‘Dream Team’ féminine de World Rugby avec six représentantes. Trois sont des avants : Annaëlle Deshayes, Agathe Sochat et Safi N’Diaye. La charnières des Bleues Laure Sansus et Caroline Drouin figurent également dans l’équipe-type de l’année. La serial marqueuse Caroline Boujard occupe elle le poste d’ailière dans ce XV de l’année 2021. Derrière la France, l’Angleterre est la nation la plus représentée avec cinq joueuses citées dans la ‘Dream Team’ de World Rugby.