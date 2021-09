Retrouvez ci-dessous l’ensemble du programme de la 1ère journée de la Ligue Nationale, troisième division du rugby français, avec la première du Stade niçois (deuxième saison en LN), qui devra affronter Valence Romans, relégué de Pro D2.

« On affronte une grosse équipe directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Autant se mesurer face à l’équipe qui descend de Pro D2 pour savoir où on en est, si on est prêt et surtout à quel niveau on doit jouer pour prétendre à une montée », a admis le coach niçois David Bolgashvili.

Programme de la 1re journée de Ligue Nationale prévue les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre:

Vendredi 3

(20h00) Nice – Valence Romans

Samedi 4

(18h00) Dax – Chambéry

(19h00) Tarbes – Soyaux Angoulême

Dijon – Albi

Massy – Blagnac

Dimanche 5

(15h00) Aubenas-Vals-les-Bains – Bourgoin-Jallieu

Cognac-Saint-Jean-d’Angély – Suresnes