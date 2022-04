La star du rugby à XIII, l’Australien James Maloney, a été contrôlée positif à la cocaïne, a confirmé ce mardi son club auprès de l’AFP.

« L’agence antidopage nous a informés d’un contrôle positif« , a déclaré le président du FC Lézignan XIII Alain Fabre, confirmant ainsi les informations des quotidiens L’Indépendant et L’Equipe.

ArticlesAssociés No Content Available

Maloney a été mis à pied à titre conservatoire par le club de l’Aude, actuellement troisième du championnat (Elite 1). L’Agence française de lutte contre le dopage prendra la décision finale pour le sort du joueur. D’après les informations de l’AFP, l’AFLD « pourrait se montrer clémente s’il parvient à prouver qu’il a consommé cette substance à titre récréatif et non pour améliorer ses performances ». Le président du FC Lézignan a commenté : « On sait tous que la cocaïne est un fléau de société, dans tous les milieux. Personne n’est à l’abri. Et malheureusement, on ne peut pas être derrière tous les joueurs pour surveiller ce qu’ils font quand ils ne sont pas au club (…) Il a une carrière de fou derrière lui. Il n’a pas besoin de ça pour jouer à notre niveau. Il est en fin de carrière, il venait pour s’amuser ».

Pour rappel, Maloney a été sacré champion du monde en 2017 avec l’Australie et a remporté deux fois la NRL.